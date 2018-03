Editora recorre por ‘Diário da Cadeia’

A Editora Record recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio solicitando a liberação do livro ‘Diário da Cadeia’, assinado por um pseudônimo ‘Eduardo Cunha’. A venda e a distribuição do ‘Diário da Cadeia – com trechos da obra inédita Impeachment’ foram proibidas no dia 23 de março por decisão da juíza da 13.ª Vara Cível fluminense, Ledir Dias de Araújo, atendendo a pedido da defesa do ex-deputado, preso na Operação Lava Jato.

Na sexta-feira, 7, a Editora Record moveu recurso contra a decisão, alegando que “jamais divulgou que o livro (192 páginas, R$ 34,90) é uma autobiografia ou algo do gênero”.

“Do mesmo jeito, fica claro na capa que o autor não é o senhor Eduardo Cunha, mas, sim, um pseudônimo, recurso artístico bastante antigo”, esclarece a editora.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Record reitera que o livro está ‘registrado como um romance’ e diz ‘ver com grande preocupação o impedimento à circulação de uma obra ficcional’.

“Dessa forma, a Editora Record renova sua mais absoluta crença na liberdade de criação, na circulação livre e ampla da literatura e no aspecto desafiador da ficção”, afirma a editora, que está proibida inclusive de publicar trechos e imagens da capa de ‘Diário da Cadeia’ no próprio site.

Na noite de 12 de setembro de 2016, quando teve o mandato cassado por quebra de decoro, em votação plenária da Câmara Federal, Eduardo Cunha declarou que ia escrever um livro sobre os bastidores do processo de impeachment.

Segundo a Record, o posterior encarceramento do ex-parlamentar, ‘no entanto, serviu de mote para um autor desconhecido testar os limites da ficção e realidade e relatar os dias do ex-deputado na cadeia’.

O livro estava previsto para ser lançado em 27 de março, mas foi proibido pela Justiça do Rio três dias antes.

De acordo com a juíza da 13ª Vara Cível da Capital, Ledir Dias de Araújo – acolhendo pedido da defesa do peemedebista – a propaganda do livro ‘dá a entender’ que o livro tem, na verdade, autoria do ex-deputado, e não de um autor sob o pseudônimo de Eduardo Cunha.

“A própria capa do livro leva-nos a pensar que o mesmo foi escrito pelo autor da ação, uma vez que é ele quem se encontra recluso, não sendo crível que o pseudônimo também se encontre recluso a justificar o título escolhido para o livro”, anota a juíza, que também fixou multa diária de R$ 400 mil para o caso de descumprimento da medida.

“Na verdade, nossa crença é na democracia”, afirma a Record no recurso ao TJ do Rio. “Vamos lutar por ela, por nossos livros e por nossos autores até o nosso último recurso. Essa é uma das funções mais importantes de uma editora e dela não abriremos mão.”