Donos de “consultorias” multiplicaram bens em até 97 vezes

Atualizada às 18h18

Por Fábio Fabrini, de Brasília

Donos de empresas de consultoria e assessoria investigados na Operação Lava Jato tiveram um enriquecimento meteórico entre 2003 e 2013, período em que o esquema de corrupção na Petrobrás funcionou, segundo seus delatores, de forma “institucionalizada”. Conforme o caso, o patrimônio dos envolvidos se multiplicou por até 97 vezes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dados constam de relatório da Receita Federal elaborado a pedido da força-tarefa encarregada das investigações. O Fisco avaliou as finanças declaradas por 11 pessoas apontadas como operadoras do esquema e descobriu que, apenas entre 2006 e 2013, elas movimentaram R$ 311,2 milhões.

O lobista Milton Pascowitch, preso preventivamente nessa quinta-feira, 21, era dono de bens e direitos que somavam R$ 574 mil em 2003. As posses se multiplicaram por 50 no período, saltando para R$ 28,2 milhões.

Pascowitch é dono da Jamp Engenheiros, uma das empresas que teria usado para pagar, em nome de empreiteiras, propinas ao PT e à Diretoria de Serviços da Petrobrás. Entre 2006 e 2013, ele movimentou, sozinho, R$ 51 milhões.

A Receita também fez um pente-fino nas contas de Luís Eduardo Campos Barbosa da Silva. Ele é um dos sócios da Oildrive Consultoria, uma das representantes da multinacional holandesa SBM Offshore, suspeita de pagar subornos em troca de contratos na Petrobrás. Ele tinha R$ 517 mil em 2003, valor que saltou para R$ 50 milhões em 2013. Uma evolução de 97 vezes, destacou a Receita.

Também investigado como um dos operadores, Zwi Sckornicki, dono da consultoria Eagle, tinha R$ 1,8 milhão em 2003, patrimônio que “engordou” bastante, passando para R$ 63,2 milhões – 35 vezes mais.

No documento, a Receita destaca a necessidade de quabrar os sigilos não só dos operadores, mas das empresas mantidas por eles. Justifica que, na Lava Jato, identificou-se a constituição de diversos escritórios para a prestação de “serviços falsos de consultoria e assessoria” a gigantes do setor de infraestrutura.

“As empresas serviriam, em tese, como instrumento para que, a partir da celebração de contratos fraudulentos e da emissão de notas fiscais inidôneas, as citadas empreiteiras efetuassem pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos e privados, inclusive a empregados públicos ligados à Petrobrás”, sustenta.

O relatório também cita as finanças do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, preso na Lava Jato. Os analistas explicam que a maioria dos bens do petista estão em nome da mulher, Giselda de Lima, e sugerem a quebra do sigilo fiscal dela.

O advogado de Pascowitch, Theo Dias, não se pronunciou. “Tudo será explicado (à Polícia Federal) em depoimento a ser agendado”, afirmou. Barbosa da Silva não respondeu a contatos do Estado feitos pelo seu telefone residencial e por e-mail.

COM A PALAVRA, ZWI SKORNICKI.

Zwi Skornicki nega qualquer tipo envolvimento em irregularidades apontadas na Operação Lava-Jato e contesta as declarações sobre seu envolvimento no esquema de pagamento de propina na estatal. O engenheiro Zwi Skornicki esclarece que seus bens estão declarados junto à Receita Federal e nunca foi autuado pelo Órgão. Engenheiro de Petróleo e Perfuração renomado, Skornicki possui patrimônio compatível com sua trajetória profissional de 41 anos no mercado de Petróleo & Gás. Também presta serviço de consultoria para companhias nacionais e transnacionais que seguem rígidas normas anticorrupção, sendo remunerado sobre os contratos previamente estabelecidos, compatíveis com valores de mercado, e dentro de absoluta legalidade.

_____________________________________

VEJA TAMBÉM:

+ Operadores de propinas visitaram Petrobrás 1.800 vezes

+ Entenda a Operação Lava Jato

_____________________________________