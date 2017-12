Gustavo Perrella, do helicóptero com cocaína, é nomeado para o Ministério do Esporte Ex-deputado estadual Gustavo Perrella assume cargo de Secretário Nacional de Futebol; ele empregava em seu gabinete, na Assembleia de Minas, o piloto que foi flagrado no helicóptero da família Perrella com 445kg de cocaína