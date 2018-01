Após delação, Ricardo Pessoa volta ao comando de empreiteira

O empreiteiro ficou preso entre novembro de 2014 e abril deste ano, quando os ministros da Segunda Turma do Supremo concordaram em reverter a prisão preventiva de Pessoa e de outros oito executivos em medidas cautelares restritivas de liberdade – na prática, prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira eletrônica. Além disso, Moro dispensou o empreiteiro de comparecer quinzenalmente em juízo.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 9, pelo juiz Sérgio Moro, que impôs, contudo, o recolhimento de Pessoa das 22h às 7h. O juiz autorizou ainda o deslocamento do empreiteiro entre sua residência e a sede das empresas. Apesar das autorizações, Pessoa continuará sendo monitorado com o uso de uma tornozeleira eletrônica.