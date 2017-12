Documentos da delação de Silval

Além de vídeos que mostram deputados e prefeitos de Mato Grosso socando maços de notas de dinheiro em malas, caixas de papelão e nos bolsos, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) prestou depoimentos à Procuradoria-Geral da República e entregou provas documentais de sua colaboração com os investigadores. Na delação do peemedebista, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), aparece como suposto líder de organização criminosa, segundo o procurador-geral, Rodrigo Janot. Veja os papeis da ‘delação monstruosa’, como definiu o ministro do Supremo Luiz Fux, que a homologou.

