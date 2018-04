Documento aponta que FBI alertou PF sobre suspeitos de terrorismo

O FBI, a Polícia Federal americana, alertou o Brasil sobre suspeitos de compor uma célula terrorista internacional do Estado Islâmico, no País. A informação consta de um documento anexado à ação penal que julga oito brasileiros por planejarem atentados durante a Olimpíada de 2016, no Rio.

O memorando foi revelado pelo repórter Humberto Trezzi, do jornal Zero Hora.

Segundo o documento, feito pelo adido do FBI na embaixada dos EUA no Brasil e repassado à Polícia Federal brasileira, um policial norte-americano diz que gostaria de oferecer informações sobre pessoas baseadas no Brasil e que utilizam contas nas mídias sociais para expressar apoio ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Síria). O alerta foi enviado por e-mail em 6 de maio de 2016.

“O FBI estima que essas pessoas possam representar uma ameaça à segurança nacional e aos Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro”, aponta o FBI.