DIRETO DO SINDICATO: LULA NA MISSA

O ex-presidente reapareceu em público, neste sábado, 7, após quase dois dias entrincheirado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Ao lado de sua sucessora, Dilma, ele subiu em um trio elétrico estacionado em frente ao sindicato, onde haverá celebração da missa por Marisa Letícia, ex-primeira-dama que morreu em fevereiro de 2017 e hoje completaria 68 anos.

Milhares de militantes e apoiadores do petista se aglomeram ao redor do trio elétrico. A expectativa é que, após a missa, Lula se entregue à Polícia Federal para cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá.