Direito autoral ganha obra interdisciplinar de Eliane Abrão

“Direitos do Autor e Direitos Conexos”, livro com 640 páginas, será lançado na noite desta quinta feira, 24, em São Paulo

Uma obra que atualiza e esgota o tema do Direito Autoral no Brasil, o livro “Direitos do Autor e Direitos Conexos” (640 páginas), da advogada Eliane Yachouh Abrão, será lançado nesta quinta feira, 24, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, com noite de autógrafos, a partir das 18h30.

Fundamental para advogados especializados, pesquisadores e público interessado no tema, o livro é a 2ª edição, revista e ampliada, da obra lançada em 2006, que conta com a atualização de 20 colaboradores, que reviram e atualizaram o texto original, sob coordenação de Eliane Abrão.

No prefácio da obra, agora lançada, o advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira comenta que Eliane Abrão com “seu talentoso faro e perfeito conhecimento do meio que atual (…) arregimentou e comandou exímios colaboradores, apresentando, sob a sua firme batuta e corajosa direção, análises inovadoras e ousadas”.

“O crescimento dos direitos do autor, da propriedade industrial e dos bens e direitos da personalidade tornam essa obra atual e necessária, principalmente porque ela faz a interface com outros ramos do Direito e aponta os reflexos na mídia digital e nova ordem comercial, sendo que a discussão sobre direito autoral na internet é a ponta do iceberg”, avalia Eliane Abrão.

A AUTORA

Eliane Y. Abrão é advogada, com formação e pós-graduação pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Atuou como pesquisadora em Londres e Genebra sobre o patrocínio da Organização Mundial da Propriedade Imaterial (OMPI) e Copyright Office, órgão anexo à Biblioteca do Congresso Americano. Presidiu a Comissão pioneira de Propriedade Imaterial da OAB–SP (2004-2006), que deu origem a similares em todo o País, organizou a coletânea “Propriedade Imaterial – Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade” (Ed.OAB-SP/Senac), coordenou seminários e congressos e é autora de inúmeros artigos sobre Direito Autoral.