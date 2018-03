Dirceu diz que consultoria para empreiteira não tem relação com Petrobrás

Por Ricardo Brandt, Julia Affonso e Fausto Macedo

O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu informou que o contrato com a JAMP Engenharia – controlada pelo lobista Milton Pascowitch, preso nesta quinta feira, 21, pela Operação Lava Jato – “teve o objetivo de prospecção de negócios para a Engevix no exterior, sobretudo no mercado peruano”.

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, o ex-ministro destaca que o contrato com a Jamp foi assinado em março de 2011 e não tem qualquer vínculo com o univcrso de negócios da Petrobrás. “O ex-ministro refuta qualquer relação do seu trabalho de consultoria com contratos da construtora (Engevix) com a Petrobrás”, diz o texto.

A força-tarefa da Operação Lava Jato identificou pagamento de R$ 1,45 milhão da empresa de Pascowitch para a JD Assessoria e Consultoria, controlada por Dirceu. A maior parte desse valor, R$ 1,15 milhão, foi repassada a Dirceu durante o julgamento do processo do Mensalão, no qual o ex-ministro foi réu e condenado, em 2012.

Os investigadores suspeitam que o contrato de consultoria entre a Jamp e a JD ‘disfarça’ repasse de propinas do esquema de corrupção que se instalou na Petrobrás.

Dirceu rechaça a suspeita. Segundo sua assessoria, no período da prestação de serviços da JD Assessoria e Consultoria à Engevix e à Jamp “a construtora atuou em estudos para construção de hidrelétrica, projetos de irrigação e linhas ferroviárias no Peru”.

O ex-ministro ressalta que durante a vigência do contrato com a Jamp chegou a viajar a Lima para tratar de interesses da Engevix, “fato também confirmado pelo ex-vice-presidente da construtora Gerson Almada”. A assessoria do ex-ministro anota, ainda, que em seu depoimento à Justiça, Almada afirmou que nunca falou com Dirceu sobre a Petrobrás.

"Ele (Dirceu) se colocou à disposição para fazer um trabalho junto à Engevix no exterior, basicamente voltado a vendas da empresa em toda a América Latina, Cuba e África, que é onde ele mantinha um capital humano de relacionamento muito forte", disse o empresário em seu depoimento. O presidente do Conselho da Engevix, Christian Kok também reconheceu, em entrevista à imprensa, que a Engevix contratou a JD Assessoria e Consultoria para auxiliar em negócios fora do Brasil.