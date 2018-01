PF apreendeu mais de R$ 3 milhões em dinheiro vivo na operação ‘My Way’

Ricardo Brandt, enviado especial

e Fausto Macedo

CURITIBA – A Polícia Federal apreendeu na Operação My Way, deflagrada quinta feira, 5, a quantia de R$ 3,18 milhões em dinheiro vivo. A informação foi divulgada neste sábado, 7.

Além de carros de luxo, obras de arte e munições, a PF encontrou em poder dos alvos da operação 1,27 milhão de reais, 629,5 mil dólares, 53,05 mil euros e 82 pesos argentinos.

O dinheiro vai ficar à disposição da Justiça até que as investigações sejam concluídas. A My Way é a nona etapa da Operação Lava Jato. Ela mira supostos pagamentos de propinas no âmbito da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobrás.

