Dilma recebe flores em ato #FicaQuerida, em Brasília

A presidente Dilma Rousseff recebeu um grupo de mulheres na área externa do Palácio do Planalto na noite de terça-feira, 19. Os manifestantes levaram flores à petista e cartazes ‘Mulheres com Dilma’, ‘Já tem Luta’ e

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu por corrupção e lavagem de dinheiro no Supremo Tribunal Federal, foi alvo do protesto. Cartazes ‘Fora, Cunha’ foram levados ao ato.

Dilma é alvo de um pedido de impeachment. O processo de afastamento foi autorizado pela Câmara dos Deputados no domingo, 17, e chegou ao Senado na terça.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) marcou a escolha de membros da Comissão Especial do Impeachment para a segunda-feira, 25. A comissão vai se reunir para definir os nomes para presidência e relatoria. A partir daí, o relator terá até dez dias úteis para apresentar e votar seu parecer na comissão. Respeitando esse prazo, a votação que há poucas horas estava prevista para 17 de maio pode acontecer entre 10 e 11 de maio.

[veja_tambem]

Segundo o Planalto, o ato pró-Dilma na noite desta terça é denominado “abraçaço da democracia” e foi organizado pelas redes sociais.

“Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta travestida de impeachment”, declarou.

Nas redes sociais, o movimento está sendo chamado de #ficaquerida, em alusão ao ato #tchauquerida, versão dos ativistas contra Dilma que faz referência ao grampo telefônico da conversa entre a petista e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgado com a autorização do juiz federal Sérgio Moro.

Na conversa, o petista de despede da chefe de Estado com um “tchau, querida”. Na ocasião, Dilma garantia ao ex-presidente o documento de posse para ele ser ministro da Casa Civil. A nomeação foi suspensa pelo STJ, por suspeita de que Lula usaria o cargo para fugir da prisão, na investigação do triplex do Guarujá e do sítio em Atibaiai. O “tchau, querida” também está em cartazes e camisetas de manifestantes.

Na noite desta terça, Dilma agradeceu à homenagem e disse que considerou o “abraçaço” uma “transmissão de força e energia das mulheres deste País”.

“Tem um certo tratamento, que é uma tentativa de desvalorizar, de diminuir, de colocar como sendo a mulher uma pessoa que não tem força para resistir à pressão, a mulher como um ser frágil. Isso é um absurdo e eu me rebelo contra isso”, afirmou.

Ao final do encontro, a presidente foi até a área externa do Palácio do Planalto, onde cumprimentou o público que prestigiou a mobilização.