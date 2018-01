Dez dias após julgamento de Dilma-Temer, voto de Admar é o único disponibilizado

O voto do ministro Admar Gonzaga é o único voto do julgamento da chapa Dilma /Temer até agora disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, dez dias após o julgamento histórico – por quatro votos a três, com voto decisivo do ministro Gilmar Mendes, a Corte eleitoral rejeitou a cassação da chapa vitoriosa nas eleições de 2014.

Documento O VOTO DE ADMAR GONZAGA PDF

“Por todo do exposto, não comprovadas as práticas de abuso de poder político e econômico, segundo os fatos narrados nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral 1547-81 e 1943-58, bem como a Representação 8-46 e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 7-61, julgo improcedente os pedidos nelas formulados”, decidiu o advogado ministro, após 240 páginas de argumentos.