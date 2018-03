Desvios de conduta na política

*Por Luiz Carlos Borges da Silveira

Nossos políticos não aprendem e não se emendam, ou pior: não querem mudar e colocam jogo de interesses partidários e, especialmente, vontades pessoais acima da Nação. Presentemente, os presidentes da Câmara Federal deputado Eduardo Cunha e do Senado Renan Calheiros assumem práticas nada condizentes com posturas que deveriam ter os dois representantes máximos do Poder Legislativo. Valem-se de propostas, projetos e Medidas Provisórias destinadas a recompor a situação de governabilidade para alimentar vaidades pessoais. Quem acompanha com um mínimo de atenção o cotidiano do Congresso Nacional percebe o inescrupuloso comportamento.

Não estão eles pensando no Brasil, somente neles mesmos; não estão preocupados com o que acontece no país, são alheios aos problemas nacionais. Deveriam demonstrar boa vontade, convergindo para pontos comuns na busca de soluções às questões que travam o desenvolvimento econômico e social e preocupam os brasileiros.

A terceirização, o ajuste fiscal, o contingenciamento orçamentário e outras iniciativas do governo para contornar a difícil situação, acabam utilizadas pelos presidentes das duas instituições como instrumentos na luta do ego político e enfrentamento ao próprio governo, o qual querem tratar como refém para pressões descabidas e com isso tirar proveito próprio. Usam as Casas legislativas com esse objetivo condenável envolvendo-se em disputa, não de partidos porque ambos são do PMDB, porém para insana afirmação de liderança maior do que realmente possuem, pois sequer ostentam biografia política acima de suspeitas.

A queda de braço entre políticos é prejudicial à sociedade, e somente interessa a quem quer a instabilidade e a fragilização do sistema no intuito de auferir vantagens. Todavia, o povo entende tais atitudes e práticas. A população sabe avaliar e certamente cobrará a falta de interesse pelo bem comum. E bom será que o povo brasileiro manifeste sua repulsa de quantas maneiras puder, principalmente pelo voto, arma cidadã própria da legítima democracia.

*Luiz Carlos Borges da Silveira é empresário, médico e professor. Foi Ministro da Saúde e Deputado Federal.