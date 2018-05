Desvios da Lava Jato ultrapassam R$ 29 bi, afirma ministro do TCU

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Ribeiro Nardes, relator do processo que resultou na rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff , por causa das pedaladas fiscais, afirmou nesta sexta-feira, 15, em Teresina, que em valores atualizados os desvios de recursos públicos que provocaram a Operação Lava Jato já alcançaram a cifra de R$ 29 bilhões. Ele disse que tentou avisar ‘por diversas vezes’ a presidente da República sobre as irregularidades que vinham ocorrendo desde 2010, ‘mas não lhe deram ouvidos’.

O ministro destacou que no período de 2010 a 2014 pedaladas fiscais de R$ 106 bilhões foram remanejadas da Caixa Econômica e do FGTS. Já no ano de 2015 foram mais R$ 2,5 bilhões. “Foram abertos créditos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional. Isso é ilegal”, declarou Augusto Nardes, quie alega ter avisado a Casa Civil e a própria presidente Dilma Rousseff sobre as infrações.

[veja_tambem]

O ministro participou de um evento organizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), em Teresina. Ele falou sobre eficiência na gestão pública. Em sua palestra discorreu sobre o Índice Geral de Governança e Federação, falando ainda sobre competitividade. Segundo o ministro, ‘tem que fazer o país funcionar, senão o país não cresce e as pessoas não têm emprego para defender a família’.

Augusto Nardes afirmou que o Índice de Governança serve para mostrar como os recursos são aplicados no Estado. Ele falou que ‘precisa haver a irmandade na fiscalização para a melhor aplicação dos recursos públicos’.

“Tenho convicção que vamos mudar esse país. O Congresso já está fazendo isso”, afirmou.

O ministro do TCU assinalou que a ineficiência da fiscalização e a falta de governança nos órgãos públicos levaram ao desvio ou desperdício de recursos, que atualizado por técnicos da Corte de Contas chegam a R$ 29 bilhões. Ele destacou que o grande problema na governança está nos lideres que não sabem o que priorizar e na falta de sequência nos projetos. Para Augusto Nardes, quem é um bom governante pode não ser um bom gestor. E vice-versa.

O ministro informou que tinha avisado a Casa Civil e a própria presidente da República ‘sobre os desmandos administrativos, que poderiam resultar na reprovação das contas, desde 2013’. Mas não foi ouvido.

Augusto Nardes avalia que o diálogo e um ‘trabalho conjunto’ pode fazer o País sair da crise. “Tem que sentar todos à mesa, imbuídos de boa vontade para colocar a sociedade em primeiro lugar. Esse é um dos princípios da governança”, recomenda o ministro.