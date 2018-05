Desembargadora nega suspender efeitos da condenação de Lula Maria de Fátima Labarrère, vice-presidente do Tribunal da Lava Jato, rechaçou recurso da defesa do ex-presidente para interrupção da decisão da 8.ª Turma da Corte que impôs ao petista 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá