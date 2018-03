Desembargador diz que juiz usurpou competência do Executivo ao barrar Moreira Franco

Para o presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1), desembargador Hilton Queiroz, a liminar que barrou a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência “gerará uma situação de grave lesão à ordem pública, segurança e ordem administrativa”. Nesta quinta-feira, 9, o magistrado derrubou liminar de primeira instância em Brasília que havia barrado o amigo do presidente Temer e manteve a nomeação.

Ainda segundo o presidente do TRF 1, a liminar dada pelo juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14.ª Vara Federal do Distrito Federal, interfere ‘de maneira absolutamente sensível na separação de poderes, usurpando competência legitimamente concedida ao Poder Executivo’.

Documento A DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRF1 PDF

O magistrado acatou os argumentos da Advocacia-Geral da União de que a situação de Moreira Franco, citado na delação da Odebrecht como sendo o ‘Angorá’ e que teria atuado para favorecer a empreiteira em troca de propinas, é diferente da do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua nomeação para a Casa Civil do governo Dilma barrada em 2015 por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

A petição ajuizada pela AGU dizia ainda que não há qualquer caso concreto que coloque sob suspeita o ato de nomeação do secretário-geral, já que a ação popular cita somente o vazamento de supostas delações que sequer estão comprovadas em juízo.

Ainda segundo a manifestação dos advogados da União, dizer que o objetivo da nomeação é conferir foro privilegiado, como alegavam os autores, é ilação. Tampouco isso poderia conferir qualquer privilégio, lembra a AGU, pois o ministro está atualmente sujeito a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Todos os argumentos foram acatados pelo desembargador.

O cargo de Secretário-Geral da Presidência foi recriado pelo presidente Michel Temer (PMDB) por meio de medida provisória no dia 2 deste mês.

Com a nomeação, Moreira, que ocupava o cargo de secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo, passou a ter foro privilegiado. Ou seja, eventuais pedidos de inquérito contra ele precisariam passar pelo Supremo Tribunal Federal (STF). ´Por isso, sua situação foi comparada à do ex-presidente Lula, alvo de denúncias na Lava Jato.