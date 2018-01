Descaso de companhias áreas marca reclamações das festas de fim de ano

Por Fausto Macedo

Não foram atrasos, cancelamentos de voos ou overbooking que predominaram entre as reclamações nos juizados especiais instalados nos aeroportos de Cumbica (Guarulhos) e Congonhas (São Paulo) durante o período de festas de fim de ano, que coincidiu com o recesso forense, de 20 de dezembro a 6 de janeiro. A falta de assistência pelas companhias aéreas marcou 220 do total de 304 reclamações, segundo informou nesta quinta feira, 8, o Tribunal de Justiça do Estado.

A estatística demonstra ainda que a falta de informação (89) foi o segundo motivo de queixas, seguido de cancelamentos de voos (29), problemas com bagagens (27), overbooking (12) e atrasos de voos (10).

Foram obtidos 43 acordos e dadas 603 orientações diversas.

Os juizados foram instalados em 2010 para atender casos de reclamações nos aeroportos. Há tentativa de acordo entre as partes, e quando não ocorre a conciliação as demandas se transformam em ações que são encaminhadas ao juizado do domicílio do reclamante, mesmo que em outro Estado.

Desde quarta feira, 7, o atendimento voltou ao horário normal nos juizados especiais instalados nos principais aeroportos do Estado:

1) Congonhas (São Paulo), de 2ª feira a 6ª feira: das 10 às 19 horas. Sábados, domingos e feriados: das 14 às 19 horas.

Local: mezanino do saguão principal, ao lado da agência dos Correios. Telefone: (11) 5090-9803.

2) Cumbica (Guarulhos): De 2ª feira a 6ª feira: das 11 às 22 horas. Sábados, domingos e feriados: das 15 às 22 horas.

Local: Terminal 1, Asa ‘B’, corredor que fica atrás dos balcões de check-in das empresas aéreas, perto do posto médico. Telefone: (11) 2445-4727.