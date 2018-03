Deputados suspeitam que lobista do PMDB sofreu ameaças de morte

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, e Fausto Macedo

Dois deputados da CPI da Petrobrás, Onix Lorenzoni (DEM-RS) e Eliziane Gama (PPS-MA), questionaram nesta segunda feira, 11, o operador de propina do PMDB Fernando Antonio Falcão Soares, o Fernando Baiano, se ele está sofrendo ameaças de morte. Os parlamentares estão intrigados com o silêncio adotado pelo acusado de receber propinas de empreiteiras.

Pelo menos US$ 30 milhões em propinas teriam sido repassadas para Fernando Baiano e para o ex-diretor de Internacional da Petrobrás, Nestor Cerveró. Os dois estão presos em Curitiba. Fernando Baiano mantém ligações próximas com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e o da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Fernando Baiano, atendendo orientação do criminalista David Teixeira de Azevedo, que o defende, permaneceu calado durante todas as questões que lhe foram formuladas pelos parlamentares que instalaram a CPI em Curitiba, base da Lava Jato. Ele apenas dizia que “recorre ao direito de permanecer em silêncio”.

“O senhor sofreu ou vem sofrendo ameadas de alguém?”, questionou a deputada Eliziane.