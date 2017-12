Deputados paulistas aprovam ‘segurança’ a cães e gatos

Os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que regulamenta os serviços de tosa e banho em animais domésticos de pequeno, médio e grande porte realizados nos estabelecimentos comerciais de todo o Estado de São Paulo.

As informações foram divulgadas pela Agência de Notícias Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

A proposta é de autoria do deputado Jorge Caruso (PMDB). A meta é instalar câmeras nesses estabelecimentos para que o tutor do cão ou gato possa acompanhar o banho e tosa pela internet. As gravações devem ser armazenadas e guardadas de modo adequado por seis meses.

O parlamentar diz que criou o projeto de lei para evitar que os animais sejam maltratados. “Há muitos relatos de maus tratos no banho e na tosa e o que queremos é possibilitar àquele cidadão que ama seu animal o acesso direto ao modo como ele é tratado. O que vem de encontro com toda a questão de transparência que permeia a sociedade”, disse.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) o mercado para pets cresceu 16 vezes mais que o PIB em 2012. A expansão do gasto com bichos foi de 16,4%, comparada a um aumento de 0,9% na economia do país no mesmo ano.

Pela proposta, os estabelecimentos comerciais que oferecem banho e tosa de animais terão dois anos para instalar o sistema de monitoramento do serviço.