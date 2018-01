Deputado pede revogação de título de cidadão honorário dado a Dirceu

Por Ricardo Chapola

O deputado estadual do Paraná, Felipe Francischini (SD), pediu nesta quarta-feira, 19, a revogação do título de cidadão honorário do Estado do Paraná concedido ao ex-ministro José Dirceu (Casa Civil/Governo Lula) em 2003. Dirceu está preso no dia 3 de agosto, na Operação Pixuleco, 17º capítulo da Lava Jato, sob acusação de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobrás. O ex-ministro ocupa uma cela com dois contrabandistas na Custódia da Polícia Federal, em Curitiba.

LEIA ÍNTEGRA DO PROJETO DE LEI APRESENTADO PELO DEPUTADO

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A honraria concedida ao petista estava prevista numa lei apresentada pela bancada do PT em 2003 e contou com o apoio do então deputado André Vargas – que também foi preso no âmbito da Lava Jato, em abril deste ano.

“É inconcebível que o Dirceu seja considerado cidadão honorário do Paraná. Ele nada tem de honorário. É apenas um corrupto já condenado que está sendo novamente investigado por ter participado da roubalheira na Petrobrás”, disse o parlamentar paranaense, ao citar também a primeira vez em que Dirceu foi preso, depois de ser condenado no processo do mensalão. Atualmente, o ex-ministro também cumpre pena referente àquela ação penal em regime domiciliar.

“Do que adianta a gente apresentar um título a alguém se um criminoso preso tem essa honraria? Precisamos restaurar a credibilidade do instrumento”.

Para revogar a lei, Francischini apresentou em plenário nesta quarta um projeto de lei que solicita a revogação do título dado a Dirceu. A previsão do parlamentar é de que o projeto seja votado em “duas ou três semanas”. “A honraria é dada para quem tem reputação ilibada. E reputação ilibada é o que ele não tem”, disse o deputado.

O advogado de defesa de Dirceu, Roberto Podval, disse que “não perderá tempo pensando na postura política do deputado”. “Tenho problemas demais para me preocupar”, afirmou.