‘Depois do Geddel, mala do Rocha Loures é necessaire’; veja memes

A montanha de R$ 51 milhões apreendidos em malas e caixas no bunker do ex-ministro Geddel Vieira Lima (Governo Michel Temer) viraram memes. As imagens do dinheiro chocaram os internautas, mas também renderam piadas nas redes.

OUTRAS DO BLOG: + Acabou a contagem: R$ 51 milhões no bunker de Geddel

+ Fachin abre sigilo de áudio da JBS; Cármen cita agressão ao Supremo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ ‘É preciso cortar na carne’, diz procurador da Lava Jato

+ Lula aponta contradição entre Marcelo e Emílio Odebrecht

+ Temer negociou com ‘quadrilhão do PT’ apoio a Lula em troca de cargos, diz Janot

+ Janot quer bloqueio de R$ 6,5 bi de Lula, Dilma, ex-ministros e ex-tesoureiro por ‘quadrilhão’ do PT

Em uma delas, Geddel foi comparado ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB). Em abril, o então assessor especial do presidente Temer foi filmado em ação controlada da Polícia Federal saindo apressado do estacionamento de uma pizzaria em São Paulo. Nas mãos, uma mala recheada com 10 mil notas de R$ 50, somando R$ 500 mil em propina viva da JBS.

VEJA MAIS MEMES