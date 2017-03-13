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Depoimentos de testemunhas à Lava Jato
Fausto Macedo
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Depoimentos de testemunhas à Lava Jato

Testemunhas prestaram depoimento em ação penal sobre propina em contratos da Petrobrás

Redação

13 Março 2017 | 19h36

FRANCISCO DORNELLES – TESTEMUNHA DE ANTONIO PALOCCI

EBERALDO DE ALMEIDA NETO – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE

JOSÉ LUIZ ROQUE – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE

LIZARDA IGARASI – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE

GUILHERME FERREIRA DA COSTA – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE

ERARDO BARBOSA FILHO – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE


CARLOS ANDRÉ CAMPOS AYRES – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE


CARLOS ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE

CARLOS FERNANDO FONTANELLE DUMANS – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE

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