Depoimentos de testemunhas à Lava Jato

Redação
13 Março 2017 | 19h36
FRANCISCO DORNELLES – TESTEMUNHA DE ANTONIO PALOCCI
EBERALDO DE ALMEIDA NETO – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE
JOSÉ LUIZ ROQUE – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE
LIZARDA IGARASI – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE
GUILHERME FERREIRA DA COSTA – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE
ERARDO BARBOSA FILHO – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE
CARLOS ANDRÉ CAMPOS AYRES – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE
CARLOS FERNANDO FONTANELLE DUMANS – TESTEMUNHA DE RENATO DUQUE