Deltan adverte no Face para ‘manobras’ de lideranças partidárias contra 10 Medidas

O procurador da República Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, acusou nesta quinta-feira, 16, ‘lideranças partidárias’ na Câmara por ‘manobras’ de última hora para substituir os deputados da comissão que ‘votariam’ a favor da proposta das 10 Medidas Contra a Corrupção, do Ministério Público Federal.

“Isso é um desrespeito com os mais de 2 milhões de brasileiros que assinaram o projeto de iniciativa popular. É um desrespeito com os 200 milhões de brasileiros que querem um processo de discussão e aperfeiçoamento legítimo no Legislativo”, afirmou o procurador em seu perfil oficial no Facebook lembrando que os parlamentares do colegiado já ouviram mais de 100 pessoas sobre o tema.

“Não é possível simplesmente trocá-los (os deputados). Sentindo-me profundamente desrespeitado, como cidadão#10medidas”, conclui o procurador, que não citou nome de nenhum político nem de partidos.

A proposta 10 Medidas foi lançada pelo Ministério Público Federal no esteio das investigações da Lava Jato, maior operação de combate à corrupção do País iniciada em 2014 e que atinge deputados, senadores, ex-governadores e ex-parlamentares dos principais partidos.

A meta inicial do projeto 10 Medidas era a adesão de 1,5 milhão de assinaturas em apoio às propostas para reforçar o combate a desvios de recursos públicos e fraudes contra o Tesouro.

Com incentivo de 2 milhões de assinaturas, as sugestões de alteração legislativa foram entregues ao Congresso em forma de projeto de lei de iniciativa popular, a exemplo do que ocorreu com a Lei da Ficha Limpa.

CONFIRA ABAIXO A MANIFESTAÇÃO DE DALLAGNOL:

“URGENTE, COMPARTILHE: notícias dão conta de que estão acontecendo manobras de líderes partidários na Câmara para mudar os Deputados da Comissão que votariam a favor das 10 Medidas contra a Corrupção. Isso é um desrespeito com os mais de 2 milhões de brasileiros que assinaram o projeto de iniciativa popular. É um desrespeito com os 200 milhões de brasileiros que querem um processo de discussão e aperfeiçoamento legítimo no Legislativo – basta dizer que esses Deputados ouviram mais de 100 pessoas. Não é possível simplesmente trocá-los. Sentindo-me profundamente desrespeitado, como cidadão. #10medidas”