Delegados vão ao STF contra lei de Minas que dá à PM poder de registrar ocorrência

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) questiona no Supremo Tribunal Federal dispositivo de uma lei de Minas que confere à Polícia Militar a possibilidade de registrar termo circunstanciado – instrumento previsto para os casos de crime de menor potencial ofensivo.

A questão, segundo informa o site do Supremo, é tema da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5637. A ação foi distribuída para o ministro Edson Fachin. Segundo a entidade dos delegados, o artigo 191 da Lei 250/2016, do Estado de Minas, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo estadual, viola o artigo 144, parágrafos 4º e 5º, da Constituição Federal, ‘o qual afasta da atribuição da Polícia Militar a função de Polícia Judiciária’.

A Associação dos Delegados sustenta que a competência para a instauração do procedimento iniciado pelo termo circunstanciado – previsto nas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001 -, é exclusiva da Polícia Federal e das Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal, e cita precedentes do STF nesse sentido, como a ADI 6314 e o Recurso Extraordinário 702617.

Para os delegados, a Polícia Militar ‘não tem habilitação adequada para lavrar temos circunstanciados, uma vez que seus integrantes não são, por exigência dos cargos que ocupam, bacharéis em Direito’.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A entidade sustenta que os soldados da PM, sob orientação de seus oficiais, ‘terão de realizar classificação prévia do crime, ou seja, tipificá-lo, a fim de saber se deverão lavrar termos circunstanciados ou não’.

“Esse desconhecimento técnico da Polícia Militar para proceder a tais tipificações aponta para os graves riscos que poderão advir para a boa aplicação da lei penal, do Estado de Minas Gerais, para a regular e adequada deflagração dos procedimentos criminais”, argumentam os delegados. A Associação pede a concessão da medida para suspender a eficácia do artigo 191 da Lei 22.250/2016 de Minas. No mérito, a declaração de inconstitucionalidade da norma.