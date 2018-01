Delegados da Lava Jato serão homenageados por entidade de classe em Brasília

Dezesseis delegados de Polícia Federal serão homenageados nesta quinta-feira, 3, em Brasília, por sua atuação na Operação Lava Jato. A homenagem será feita antes da posse do novo presidente da Associação Nacional dos Delegados da PF, Carlos Eduardo Sobral. As equipes de Curitiba e de Brasília irão receber uma placa. “Esse é o momento de destacar o trabalho das autoridades policiais que, no dia-a-dia, presidindo inquéritos e coordenando operações policiais, trazem esperança de um futuro melhor para a sociedade brasileira”, afirma Sobral.

O novo presidente sucede Marcos Leôncio Ribeiro, que ocupou o cargo máximo da entidade durante 3 anos e oito meses. Leôncio Ribeiro deve voltar às atividades de Polícia em Brasília. “Com a homenagem à Operação Lava Jato, a Associação dos Delegados de Polícia Federal reconhece a fundamental importância de cada operação policial, de cada inquérito e de cada Delegado que, atuando na atividade fim, contribui para a Polícia Federal ser orgulho nacional”, afirma Leôncio Ribeiro.

Os delegados que a entidade homenageará esta noite são os responsáveis pela maior e mais contundente investigação já realizada no País contra a corrupção. A Lava Jato desmontou sólido esquema de propinas encravado na Petrobrás entre 2004 e 2014.

A investigação já entrou para a história do País. Dezenas de deputados, senadores, governadores e ex-parlamentares são alvo de uma devassa sem precedentes. Importantes ex-dirigentes da estatal petrolífera foram presos e condenados.

Os delegados são de várias regiões do País. Uma parte está concentrada em Curitiba, base da missão Lava Jato. Outra, em Brasília, integra o Grupo de Trabalho com atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Outros delegados estão de volta à Superintendência de origem, como São Paulo.