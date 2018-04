Delegado da PF diz no Face que ‘é hora de serem presos os outros líderes, Temer, Alckmin, Aécio, etc’

Ao mesmo tempo em que o avião da Polícia federal decolava para Curitiba levando preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite deste sábado, 7, o delegado da Polícia Federal Milton Fornazari Júnior, responsável pela Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros em São Paulo (Delecor), afirmou em sua rede social que ‘agora é hora de serem investigados, processados e presos os outros líderes de viés ideológico diverso, que se beneficiaram dos mesmos esquemas ilícitos que sempre existiram no Brasil (Temer, Alckmin, Aécio etc)’.

Delegado experiente, Fornazari tem em seu currículo a investigação sobre o cartel do Metrô e as fraudes no sistema metroferroviário de São Paulo.

Também foi responsável pelo inquérito que apurou supostos desvios de recursos nas obras bilionárias do Rodoanel, em São Paulo, e é especialista em cooperação internacional para identificação de lavagem de dinheiro e ocultação de valores.

Mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele é também professor titular da Escola Superior de Polícia da Polícia Federal e da Academia Nacional de Polícia.

A mensagem do delegado, postada começa afirmando. “Lula preso. Objetivamente recebeu bens, valores, favores e doações para seu partido indevidamente por empresas que se beneficiaram da corrupção em seu governo’.

“Por isso merece a prisão”, cravou Fornazari.

O delegado conclui sua manifestação afirmando que se as investigações futuras chegarem aos outros líderes que ele elencou ‘teremos realmente evoluído muito como civilização’. “Se não acontecer e só Lula ficar preso, infelizmente, tudo poderá entrar para a história como uma perseguição política.”

