Delator diz que propina para eleições vem desde 1946: como era o mundo naquele ano

Em delação premiada, o ex-presidente da Transpetro declarou ‘que o esquema ilícito de financiamento de campanha e de enriquecimento ilícito desvendado pela Lava Jato ocorre desde 1946’.

O MUNDO EM 1946:

* Nasce Sérgio Machado.

* A Petrobrás não existia. A estatal seria criada pelo governo Vargas sete anos depois.

* Michel Temer tinha 6 anos. Dilma Rousseff não tinha nascido.

* A corrupção, claro, era motivo de dor de cabeça para o País, recém-saído da ditadura Vargas. No Estadão, de 19 de janeiro de 1946, ‘Notas e informações’ traz: “O inquérito a que se está procedendo, no Banco do Brasil, para apuração dos abusos de crédito que ali se fizeram por ordem do governo ditatorial para fins notoriamente políticos, é necessário que se estenda a todos os atos irregulares que se praticaram nos ministérios e repartições dependentes do governo, alguns dos quais com a nítida feição de advocacia administrativa. (..) A ditadura era a corrupção. É natural que da corrupção se utilizassem, largamente, sem a mínima reserva, todos os que estiveram a seu serviço.”

* Com renúncia de Vargas, em 1945, a Constituição de 1946 instaurou uma época histórica de alta relevância na consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil, pois é lembrada como o documento sob cuja égide foi pautado o regime mais liberal da História do Brasil até a promulgação da Constituição de 1988, depois da queda do regime militar, o mesmo que rasgou a Carta, que vigeu apenas 18 anos, já que foi derrubado pelo golpe e consequente ditadura militar de 1964. Mas, ainda assim, foi sob sua vigência que funcionaram os partidos políticos mais importantes de nossa história republicana: a União Democrática Nacional (UDN), composta por adversários do Estado Novo de Getúlio Vargas, que fora derrubado em 1945; o Partido Social Democrático (PSD), formado por líderes estaduais nomeados pelo ex-ditador interventores que representavam a oligarquia política nacional; e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), criado pelo próprio Getúlio para cuidar de sua herança trabalhista. O Partido Comunista Brasileiro (PCB), então liderado por Luís Carlos Prestes, o “cavaleiro da esperança”, chegou a participar do Poder Legislativo no início dessa era, mas terminou sendo extinto e posto na clandestinidade. O regime de 46 era pluripartidário como é o de hoje, mas o jogo do poder foi disputado apenas pela UDN contra o PSD, normalmente coligado com o PTB.

* O general Eurico Gaspar Dutra tomava posse como presidente do Brasil, substituindo José Linhares: 31 de janeiro.

* Morre Júlio Prestes em 9 de fevereiro. Eleito presidente, não chegou a tomar posse.

* Mulheres não votavam, em nível federal, na Suíça. Elas só ganhariam direito a voto em 1971.

* Os Beatles eram meninos. A banda só foi formada na década de 60.

* Pelé, o maior craque do futebol mundial de todos os tempos, tinha 6 anos.

* Nasce Cher, a Deusa do Pop, Rainha das divas, Diva das Divas, Rainha da Reinvenção, a cantora, atriz e estilista em 20 de maio.

* Fundada a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 4 de Novembro.

Foto: Benoit Tessier/Reuters

* O mundo ainda vivia os efeitos nefastos da II Guerra, maior conflito armado da história -, 30 de agosto de 1939 a 2 de setembro de 1945.