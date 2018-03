Delator diz que pagou ‘vantagens indevidas’ à campanha de Dilma em 2014

O executivo Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, um dos delatores da Odebrecht, afirmou que pagou ‘vantagens indevidas, não contabilizadas’ à campanha eleitoral de Dilma Roussef à Presidência da República em 2014. Segundo o delator, os repasses ‘foram implementados por intermédio do assessor Manoel Araújo Sobrinho e a pedido de Edson Antônio Edinho da Silva (Edinho Silva)’.

Documento CAMPANHA 2014 PDF

Edinho Silva é prefeito de Araraquara, interior de São Paulo, pelo PT. Em 2014, ele foi o tesoureiro da campanha de reeleição de Dilma.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu que a investigação seja remetida à Procuradoria Regional da República da

3ª Região. Edinho Silva tem prerrogativa de foro perante o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região.

Fachin determinou o levantamento do sigilo da investigação e mandou enviar cópia do relato do delator Alexandrino de Salles Ramos de Alencar e documentos apresentados ao TRF3 e à Procuradoria Regional da República.