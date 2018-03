Delator da Andrade relata R$ 150 mil ’em espécie’ a Genu em hotel ‘perto de bingo’ Luís Mário Mattoni, engenheiro da empreiteira, relatou à força-tarefa da Lava Jato que 'ficou impressionado' com os seguranças de ex-assessor do ex-deputado José Janene, apontado como mentor do esquema de cartel e propinas na Petrobrás