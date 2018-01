Defesa pede revogação de prisão de Delcídio

A defesa do senador Delcídio Amaral (PT/MS) pediu nesta quinta-feira, 3, ao Supremo Tribunal Federal revogação do decreto de prisão preventiva do ex-líder do Governo. Delcídio foi preso no dia 25 de novembro sob suspeita de tramar contra a Operação Lava Jato.

O pedido de revogação é subscrito Maurício Silva Leite. Ele disse que ‘aguarda, confiante, a decisão favorável da Corte’.

Um dos argumentos da defesa é que o senador, ao ser interrogado na Polícia Federal, afirmou que não fez nenhum contato com ministros do Supremo para tentar ajudar o ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró. O executivo está preso desde janeiro deste ano, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.

Em gravação feita por Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da estatal, Delcídio tenta comprar o silêncio do executivo, alegando que iria conversar com ministros da Corte máxima. O senador teme as revelações de Nestor Cerveró, que fez delação premiada com a Procuradoria-Geral da República.

O senador está recolhido em uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

O pedido de revogação foi protocolado no gabinete do ministro Teori Zavascki.

