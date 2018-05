Defesa pede outra vez ao Tribunal da Lava Jato que Lula ‘deixe a prisão’ Advogados do ex-presidente, preso desde 7 de abril, requereram à Presidência do TRF-4 efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal contra acórdãos do Tribunal da Lava Jato