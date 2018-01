Defesa diz a Barroso que novo inquérito contra Temer é ‘contaminado por inverdades’ Criminalista Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, que defende o presidente, antecipa-se e entrega esclarecimentos ao ministro do Supremo que, nesta terça-feira, 12, autorizou investigação com base no Decreto dos Portos, que teria beneficiado empresa do setor