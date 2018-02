Defesa de Marcelo Odebrecht entra com petição por publicidade de relatório com informações pessoais

A defesa do empreiteiro Marcelo Odebrecht, preso pela Operação Lava Jato desde 19 de junho, entrou, na última quinta-feira, 12, com uma representação junto às corregedorias da Polícia Federal e da Justiça Federal para que se investigue episódio envolvendo a publicidade, pela Polícia Federal, de um relatório contendo dados íntimos e pessoais de Marcelo e de sua família.

Segundo a petição, o relatório – que inclui dados da mulher do empresário, fotos das filhas menores de idade, senhas de banco e do sistema de segurança de sua casa, conversas pessoais com terceiros e todos os contatos de sua agenda – foi cadastrado na semana passada, no sistema de acesso a processos da Justiça Federal, com baixo grau de sigilo. Processos registrados nesta categoria ficam acessíveis à imprensa mediante consulta pública com chave do processo. O relatório só foi tornado totalmente sigiloso 18 horas depois, por decisão do juiz Sergio Moro, responsável pela Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, a pedido da defesa.

O advogado do empresário, Nabor Bulhões, afirma que o objetivo da petição é pedir que se impeça a adoção de iniciativas que exponham os investigados e não investigados na Operação e determinem a responsabilidade dos atos a respeito das informações já vazadas. “O quadro tem perseverado e persistido. Essas representações consubstanciam iniciativas destinadas a, primeiro, que as autoridades competentes coloquem um basta nessas iniciativas que não têm outro propósito, a não ser expor Marcelo, a organização (Odebrecht), os familiares e as pessoas de sua relação que não têm vinculação com a Operação Lava Jato. O que se pretende é que se observe a lei e a constituição na preservação da intimidaddas pessoas e dos investigados. E que se adotem providências no sentido de apurar a ocorrência dos vazamentos que já ocorreram.”

Marcelo Odebrecht tem criticado a atuação da força-tarefa da Lava Jato desde a sua prisão. Em interrogatório a Moro no fim de outubro, o empreiteiro reiterou sua opinião inclusive sobre a publicação de suas anotações pessoais, apreendidas pela Polícia Federal. “Foram apreendidos telefones celulares, realizadas buscas, interceptações telefônicas e, com isso, vieram muitos elementos da vida privada de Marcelo alheios à investigação. A despeito disso, têm sido realizados relatórios que incluem esses elementos estranhos à investigação sem a observância da reserva de sigilo que a lei impõe. Isso é extremamente grave”, diz Bulhões.

No dia 5 de novembro, a defesa de Marcelo Odebrecht enviou a Moro uma petição na qual questiona as interceptações realizadas pela força-tarefa no telefone celular de sua mulher, às quais se referiu em seu depoimento. O documento também pede que os fatos sejam apurados e o material colhido inutilizado.

Procuradas pela reportagem, a assessoria da Polícia Federal informou que não vai se manifestar a respeito do assunto. A Justiça Federal da 4ª Região não atendeu aos telefonemas, após várias tentativas feitas pela reportagem.