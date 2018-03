Defesa de empresário pede a juiz da Lava Jato que cumpra decisão do STF

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, e Julia Affonso

A defesa do empresário Dario de Queiroz Galvão, alvo da Operação Lava Jato, requereu nesta quarta feira, 6, ao juiz federal Sérgio Moro, condutor das ações sobre esquema de corrupção e propinas na Petrobrás, que dê “efeito imediato” à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) – nesta quarta feira, 6, o ministro Teori Zavascki acolheu habeas corpus e determinou a substituição da prisão preventiva imposta ao empresário por “medidas cautelares diversas da prisão”.

O pedido entregue à Justiça Federal no Paraná, base da Lava Jato, é subscrito pelas advogadas Sylvia Maria Urquiza Fernandes e Débora Noboa Pimentel.

As advogadas fazem menção à decisão do ministro Teori. “”Defiro parcialmente o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva de Dario de Queiroz Galvão Filho pelas mesmas medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pela Segunda Turma desta Corte nos autos do HC 127186 […] Requisitem-se, contudo, informações ao juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Com as informações, dê-se vista à Procuradoria Geral da República, com urgência.”