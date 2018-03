Defesa de Dilma aponta ‘falhas’ em relatório da PF e pede nova perícia

A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) protocolou nos últimos dias 3 e 6 no Tribunal Superior Eleitoral duas petições afirmando haver falhas na perícia contábil e no relatório da Polícia Federal que apontou a existência de ‘laranjas’ que teriam sido usados para desviar recursos da campanha da chapa Dilma-Temer nas eleições 2014. Os advogados da petista pedem ainda que seja feita uma perícia contábil complementar e que a PF tome os depoimentos dos responsáveis pelas empresas subcontratadas na campanha.

Os pedidos foram encaminhados ao ministro Herman Benjamin, relator da ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer na Corte Eleitoral. Para a defesa da petista, não foram considerados os documentos fiscais e de conhecimento de transporte ‘que atestam, de forma inquestionavel, que todo o material produzido pelas graficas Focal, VTPB e Red Seg foi entregue e utilizado pela campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer’, diz a nota divulgada pelo advogado de Dilma Flávio Crocce Caetano.

Documento O PEDIDO DA DEFESA DE DILMA AO TSE PDF

“No que se refere ao relatório feito pela Polícia Federal, a defesa de Dilma Rousseff levantou inúmeros exemplos de inconsistências sobre a matéria eleitoral, apontando que não foi considerado o valor exato pago pela campanha Dilma-Temer (e sim toda a movimentação financeira das graficas – que envolve outros clientes, até o PSDB), além de desconsiderar a efetiva subcontratação de serviços por outras empresas”, segue o texto.

A defesa da petista pede que a PF esclareça os pontos questionados e que sejam realizadas novas diligências nas empresas subcontradas pela campanha – Margraf, Ultraprint, Vitalia, Paperman e CRLS.

Na solicitação, os advogados pedem que sejam colhidos os depoimentos de Rodrigo, Rogério e Edson Zanardo (da Red Seg), Beckembauer Rivelino (VTPB) e Carlos Cortegoso ( Focal).

“Por último, sustentou a defesa de Dilma Rousseff ja estar demonstrado no processo, com ínumeros documentos, que as graficas produziram e entregaram todo o material contratado para a campanha de Dilma e Michel Temer e que eventuais questões referentes a estrutura societária, relações comerciais e trabalhistas, ou de engenharia tributária-fiscal das graficas periciadas devem ser objeto de ações autônomas, em instância própria, que não a Justiça Eleitoral”, conclui a nota.