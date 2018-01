Defesa de Dilma afirma que TSE extrapolou objeto da denúncia ao ouvir delatores

O advogado Flávio Caetano, que defende a ex-presidente Dilma Rousseff no âmbito processo no Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa vitoriosa em 2014, afirmou, nesta quinta-feira, 8, que as acusações do PSDB, autor da ação, são ‘infundadas’ e que houve ‘inaceitável e ilegal extrapolação do objeto’ por parte do relator, Herman Bejnamin, ao ouvir delatores da Odebrecht e os marqueteiros do PT Mônica Moura e João Santana.

Desde terça-feira, 6, os ministros do TSE julgam a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, que pode afastar o presidente da República.