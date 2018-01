Defesa de Cabral pede que juiz se declare ‘suspeito’ na ação das joias

Fábio Grellet, do Rio

O advogado Rodrigo Roca, que defende o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) no processo que investiga a compra de joias pela família do peemedebista na rede de joalherias H.Stern, apresentou à Justiça Federal pedido para que o juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal, se declare suspeito para julgar o caso. Cabral está preso desde novembro de 2016. Ele já foi condenado a 14 anos de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro.

Para o advogado Rodrigo Roca, o juiz Bretas já adiantou sua decisão quando afirmou, em entrevista ao jornal ‘Valor Econômico’, que ainda tem dúvida sobre o processo referente às joias:”Nessa questão das joias existe uma dúvida ainda, eu ainda não decidi a respeito, se a joia era propina e ostentação ou se era lavagem de dinheiro”, afirmou Bretas ao jornal.

“Ora, quando ele fez essa afirmação, a defesa ainda não havia se manifestado uma única vez no processo. Mesmo se isso tivesse acontecido, o magistrado não deveria ter feito nenhum comentário, porque o momento de um juiz se manifestar sobre um processo é por meio da sentença. Então, ele fez um prejulgamento, antecipou a sentença, o que é proibido pela Lei Orgânica da Magistratura”, afirma Roca.

O advogado apresentou o pedido na sexta-feira, 21, junto com uma resposta preliminar, primeira manifestação da defesa nesse processo.

Agora, caberá a Bretas se manifestar oficialmente sobre a suspeição. “Se ele acatar nosso pedido, se afastará do julgamento do caso e será indicado um substituto. Se não, o pedido será enviado para o Tribunal Regional Federal da 2.ªRegião (TRF-2), que vai julgá-lo”, afirma o advogado de Cabral.

Procurado pela reportagem, o juiz não havia se manifestado sobre o caso até as 18h30 desta segunda-feira, 24.