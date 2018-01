Defesa diz que exposição de Cabral algemado é ‘espetáculo’

A defesa do ex-governador Sérgio Cabral Filho (MDB), em nota divulgada no Facebook, se disse “indignada e estarrecida” com a forma como o emedebista foi conduzido publicamente nesta sexta-feira, 19, em Curitiba, para exames do Instituto Médico Legal.

Cercado por policiais federais encapuzados e armados, Cabral teve pés e mãos algemados e precisava de ajuda de um agente para caminhar sem cair. Na véspera, ele foi conduzido da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, para a Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador (ambos na zona norte do Rio), na caçamba de um carro da Polícia Federal, em lugar do banco traseiro.

Os advogados do ex-governador classificaram a ação da Polícia Federal de “espetáculo”.

“Sérgio Cabral está proibido de falar, com pés e mãos algemados”, diz a nota, em tom irônico. “Esqueceram apenas de colocar o capuz e a corda. A defesa está indignada e estarrecida com tamanho espetáculo e crueldade.”

O texto tem o título “Nota da defesa do ex-governador”. Foi divulgada no perfil Apoio a Sérgio Cabral, que divulga posts elogiosos ao emedebista. Em outra publicação, uma nota sem assinatura criticou a decisão de transferir Cabral e os Ministérios Público Estadual e Federal:

“Os Ministérios Públicos Estadual e Federal pediram a transferência de Sérgio Cabral para Curitiba. Os juízes, que têm aceitado todas as solicitações do Ministério Público, acataram o pedido.

“O Ministério Público fala em sua peça sobre regalias. No entanto, o Ministério Público tem amplo conhecimento de que o presídio de Benfica é monitorado 24h com 60 câmeras (nenhum presídio do Rio conta com isso), não existem visitas fora dos horários, não existe essa fantasia de comida não autorizada e a sobra da comida que a família leva fica com o preso. Isso ocorre em várias penitenciárias do Estado, não existe regalia em Benfica. Em relação às imagens que mostram o interno circulando, já foi amplamente divulgado que Sérgio Cabral atua como classificado para a biblioteca do presídio, incentivando a leitura de outros internos e auxiliando no que é necessário.”

(…)

“Hoje, quem faz o que quer nesse país é o Ministério Público aliado à Justiça, e a população ainda não acordou para isso.” O texto é encerrado com as hashtags #apoioaSérgioCabral, #ForçaCabral e #nãoàsregaliasdoMP”