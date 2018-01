Defesa da OAS pede novo depoimento de delegado da Lava Jato

Por Julia Affonso

Oito advogados dos executivos da empreiteira OAS, alvos da Operação Lava Jato, pediram nesta terça feira, 24, à Justiça Federal no Paraná que determine novo depoimento do delegado Marcio Adriano Anselmo, da Polícia Federal, integrante da equipe que investiga o esquema de corrupção e propinas na Petrobrás. A defesa alega “possibilidade de edição completa dos arquivos” das escutas e seus conteúdos.

O pedido é subscrito pelos advogados Roberto Lopes Telhada, Edward Rocha de Carvalho, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Juliano Breda, José Carlos Cal Garcia Filho, Daniel Müller Martins, Bruna Araújo Amatuzzi Breus e Leandro Pachani.

Eles sustentam que os investigadores sabiam que entre os monitorados da Lava Jato que mantinham contato com o doleiro Alberto Youssef – personagem central das fraudes e dos desvios – estavam pelo menos dois ex-parlamentares, Luiz Argôlo e André Vargas. Por isso, a defesa pede que a PF entregue os documentos originais das interceptações de comunicações pelo BlackBerry.

Em dezembro de 2014, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato do ex-petista André Vargas (sem partido-PR). Seis dias depois, um pedido de vista coletivo livrou Luiz Argôlo (SD-BA) da cassação. Ele concorreu às eleições de 2014, mas não conseguiu se eleger novamente.

Seis dirigentes da OAS – entre eles Léo Pinheiro, número 1 da empreiteira – são réus da Lava Jato e estão presos desde 14 de novembro, quando foi deflagrada a Operação Juízo Final, sétima fase da Lava Jato que mirou o braço empresarial do cartel de empreiteiras instalado na Petrobrás.

“Vê-se claramente na documentação apresentada que ainda faltam dados essenciais para a análise da prova e sua cadeia de custódia, a começar pelos e-mails trocados entre a DICOR (Diretoria de Combate ao Crime Organizado da PF), em Brasília, e a RIM (operadora do BlackBerry) , no Canadá, os quais se requer desde já, em seu formato original para que se prove a absoluta ilegalidade no procedimento adotado”, afirma a petição subscrita pelos criminalistas que compõem o núcleo de defesa da OAS.

Segundo os advogados, “o que há são impressões de encaminhamentos de e-mails entre a DICOR e a autoridade policial, que não provam nada e não garantem a integridade dos dados”. A defesa da OAS diz que “já tem como certo” que houve edição dos arquivos.

Na petição, os criminalistas argumentam que o delegado da PF “afirmou com todas as letras que somente ‘com a deflagração da operação, foi solicitado à ‘Black Berry, através de seu escritório denominado ‘RIM’ no Canadá, que fornecesse todos os dados referentes ao cadastro dos interlocutores que tiveram contato com o alvo Alberto Youssef durante todo o monitoramento'”.

Para os advogados, “não é crível que em relação ao deputado Luís Argôlo, por exemplo, a autoridade policial afirme que ‘não foi possível durante o monitoramento identificar quem era o interlocutor’ e que tal identificação somente teria ocorrido após a deflagração da Operação Lava Jato, em 17 de março de 2014, mais precisamente em maio de 2014”.