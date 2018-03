Decisão de Gilmar Mendes contra Lula é base para veto a Moreira Franco

O juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14.ª Vara Federal de Brasília, tomou como base para acolher liminarmente ação popular para barrar Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência, polêmica decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em março de 2016, no Mandado de Segurança nº 34.070/DF, vetou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser nomeado ministro da Casa Civil do governo da então presidente, Dilma Rousseff.

A estratégia seria livrar Lula das mãos do juiz federal Sérgio Moro, na Operação Lava Jato. Mas o ministro Gilmar Mendes vetou Lula ministro e hoje o petista é réu de Moro em duas ações penais.

Documento DECISÃO DA 14.ª VARA FEDERAL PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tese da ação popular contra Moreira Franco é que o presidente, Michel Temer (PMDB), ao nomear o amigo para a Secretaria-Geral, lhe conferiu a prerrogativa de foro privilegiado perante a Corte máxima.

“É dos autos que Wellington Moreira Franco foi mencionado, com conteúdo comprometedor, na delação da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. É dos autos, também, que a sua nomeação como Ministro de Estado ocorreu apenas três dias após a homologação das delações, o que implicará na mudança de foro”, destaca o juiz.

Penteado registrou em sua decisão que no mandado de segurança nº 34.070/DF, Gilmar Mendes reconheceu que consubstancia desvio de finalidade o ato do Presidente da República que nomeia ministro de Estado com o propósito de conferir a este foro por prerrogativa de função”.

“Além da tese de fundo (desvio de finalidade), é importante destacar que o referido precedente simboliza o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que o afastamento de Ministro de Estado nomeado diante de tais circunstâncias não representa, sob as lentes da separação dos poderes, interferência indevida do Judiciário sobre o Executivo”, afirma o juiz da 14.ª Vara Federal de Brasília.

“Sendo assim, indícios análogos aos que justificaram o afastamento determinado no Mandado de Segurança nº 34.070/DF se fazem presentes no caso concreto”, decidiu Penteado. “Não há razão para decidir de modo diverso no caso concreto.”

Governabilidade. O juiz Eduardo Penteado anota que a ação popular relata que ‘após a homologação da delação premiada da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, efetivada em 30 de janeiro de 2017 pela ministra Cármen Lúcia, o presidente da República Michel Temer, em 2 de fevereiro de 2017, conferiu à Secretaria-Geral da Presidência o status de Ministério por intermédio da Medida Provisória nº 768 e, ato contínuo, nomeou Ministro um dos delatados, o senhor Wellington Moreira Franco, conferindo-lhe, assim, foro por prerrogativa de função’.

“Com efeito, o princípio republicano (CF art. 1º) estabelece os próprios contornos da governabilidade presidencial e, ao fazê-lo, não convive, por menor que seja o espaço de tempo (periculum in mora), com o apoderamento de instituições públicas para finalidades que se chocam com o padrão objetivo de moralidade socialmente esperado dos governantes”, anota o juiz da 14.ª Vara.

“Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a eficácia do ato de nomeação de Wellington Moreira Franco para o cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.”