Decano tira Lula da fogueira Ministro Celso de Mello, décimo ministro a votar no julgamento do Supremo, acolhe pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente e consolida incrível reação do petista na Corte, empatando o placar em 5 a 5; agora é Cármen, o Voto de Minerva