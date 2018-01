De Temer para Eduardo Cunha e Henrique Alves

O presidente Michel Temer (PMDB) enviou à Justiça Federal em Brasília respostas a 22 perguntas que lhe foram endereçadas pelo ex-deputado Eduardo Cunha e por um ex-ministro seu, Henrique Alves, no âmbito da ação penal em que os dois são acusados por supostos desvios e fraudes em financiamentos do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa. Temer foi contido ao responder as indagações de seu colega de partido e de seu ex-ministro. Em boa parte das questões, limitou-se a dizer ‘não’.

