De Humberto para Cármen

O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, encaminhou nesta segunda-feira, 22, as informações solicitadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, referentes à decisão que ele deu e que permitia a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB) no cargo de ministra do Trabalho – decisão que a própria Cármen derrubou.

Documento CONTROLE JUDICIAL DA MORALIDADE PDF

As informações foram divulgadas no site do STJ – SLS 2340

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ofício, Humberto Martins destacou os termos de sua decisão e encaminhou cópia integral dos autos. Informou também que, no seu entendimento, a competência para o exame do tema recai sobre o STJ.

“No caso dos autos, em que se discute a possibilidade de controle judicial da moralidade administrativa na nomeação de Ministro de Estado pelo presidente da República, há evidente debate infraconstitucional, consubstanciado na previsão legal – artigo 4.º da Lei n. 4.717/1965 – sobre nomeação (admissão) ao serviço público (Administração Pública)”, afirmou o ministro.

O vice-presidente do STJ informou ainda que a integralidade da decisão continua disponível aos interessados por meio da Coordenadoria da Corte Especial do STJ.