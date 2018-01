Credores aprovam recuperação da Galvão Engenharia

Por Fausto Macedo e Mateus Coutinho

A recuperação judicial da Galvão Engenharia foi aprovada nesta sexta-feira, 28, pela assembleia de credores, no Rio. A Galvão é alvo da Operação Lava Jato. Quando ingressou com o pedido de Recuperação Judicial, em março, a empresa apontou publicamente a ‘inadimplência’ da Petrobrás como um dos motivos das suas dificuldades financeiras.

Foi a primeira das mais de vinte empresas na mira da força-tarefa do Ministério Público Federal e da Polícia Federal a entrar em Recuperação.

A aprovação da Recuperação foi decidida pelos três grupos de credores. Os credores trabalhistas votaram 100% pela aprovação. Micro e pequenas empresas 95,93%. Grandes credores, principalmente bancos, 89,69%.

Caixa, Bradesco, Votorantim, Pine, BIB, ABC, HSBC todos a favor. Banco do Brasil se absteve. Itaú e Santander foram contra. A dívida vai ser paga integralmente com a venda da concessão da BR-153, da CAB ambiental e de uma pedreira em São Paulo.

Em março, a Galvão Engenharia apresentou à Justiça do Rio pedido de recuperação. Também adotou a mesma medida a Galvão Participações. O pedido não incluiu as demais empresas do Grupo – CAB Ambiental, Galvão Óleo e Gás, Concessionária de Rodovias Galvão BR 153 e Galvão Finanças.

A Galvão Engenharia é uma das empreiteiras sob suspeita de ter formado cartel para assumir o controle de contratos bilionários na Petrobrásentre 2004 e 2014.

Em dezembro, a Justiça Federal aceitou denúncia contra quatro executivos da empreiteira por suposto envolvimento no esquema de formação de cartel e corrupção na Petrobrás. Jean Alberto Luscher, diretor-presidente, Erton Medeiros Fonseca, diretor-presidente da Divisão de Engenharia Industrial, Eduardo de Queiroz Galvão, presidente do Conselho de Administração do Grupo Galvão, e Dario de Queiroz Galvão Filho, presidente do Grupo Galvão, tornaram-se réus por corrupção ativa e formação de quadrilha.

Em março, quando ingressou com Recuperação Judicial, o Grupo Galvão assinalou que “o pedido de Recuperação Judicial decorre da atual condição financeira da Galvão Engenharia e suas consequências na Galvão Participações, situação esta agravada pela inadimplência de alguns de seus principais clientes, dentre eles a Petrobrás”.

“A companhia estatal não honrou pagamentos de serviços adicionais executados, por ela solicitados e atestados”, afirmou o Grupo, então.

Nesta sexta-feira, 28, após a assembleia, a Assessoria de Imprensa do Grupo Galvão esclareceu que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da Galvão Engenharia e da Galvão Participações pela Assembleia Geral de Credores ‘é o reconhecimento da seriedade e do comprometimento do grupo em honrar com todos os seus compromissos, preservar a organização e o emprego de seus funcionários e colaboradores’.

“É também uma demonstração da confiança nas instituições e nos instrumentos oficiais de negociação entre as empresas e seus funcionários e fornecedores”, diz nota oficial da empresa.

A Justiça e os credores atestaram, com a aprovação do plano, que o Grupo Galvão possui todas as condições financeiras e a credibilidade necessárias para seguir prestando serviços de excelência em engenharia e infra-estrutura de que tanto necessita o país.

‘A aprovação do plano em tempo recorde demonstra a solidez do programa apresentado e a credibilidade que a empresa tem no mercado’, afirma o advogado Flávio Galdino, que representa o Grupo Galvão no processo de recuperação judicial. ‘Destaco ainda que o plano aloca os principais ativos das empresas ao pagamento dos credores e não prevê desconto; todos os compromissos com os credores serão quitados.’

O Grupo Galvão, apesar de todos os seus esforços, foi vitimado pela grave situação econômica que vive o Brasil. Mais especificamente, pela inadimplência de alguns de seus maiores clientes.

O Grupo tem um programa consolidado de recuperação e conta com a capacidade e a aplicação de seus funcionários e colaboradores para, com lisura, ética e transparência, superar essa etapa e continuar a escrever sua história de excelência na execução de projetos de grande relevância para o país.

Assessoria de imprensa do Grupo Galvão