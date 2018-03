CPI quer Kroll em apuração sobre fortuna oculta em Luxemburgo

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, Julia Affonso e Fausto Macedo

A CPI da Petrobrás estuda a possibilidade de colocar a empresa Kroll Associates, empresa especializada em investigação empresarial, para apurar a existência de US$ 185 milhões ocultos em uma conta em banco em Luxemburgo, na Europa, que pertencia ao ex-deputado federal José Janene (PP-PR) – morto em 2010 – e que foi assumida pelo doleiro Alberto Youssef – peça central da Operação Lava Jato.

A existência da conta foi revelada na tarde desta segunda-feira, 11, durante depoimento de Youssef, por parlamentares da CPI, em Curitiba. Os deputados da comissão estão na capital paranaense nesta segunda-feira e terça-feira para ouvir 13 alvos da Lava Jato presos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Todo recursos que identificarmos no exterior e que não foram declarados ou não constaram nos termos de acordo do Ministério Público Federal e da Polícia Federal a própria CPI vai buscar a repatriação desses valores”, afirmou o presidente da CPI, deputado Hugo Motta(PMDB-PB).

Youssef foi o primeiro a ser ouvido pelos parlamentares na manhã desta segunda-feira, em Curitiba. Os deputados estão colhendo os depoimentos dos alvos no auditório da Justiça Federal. A CPI suspeita que a conta, em Luxemburgo, que era mantida em nome da viúva de Janene, Stael Fernanda. Após a morte do ex-líder do PP – origem da Lava Jato -, Youssef pode ter se apropriado dessa conta.

Em seu depoimento, o doleiro negou categoricamente ter contas não declaradas às autoridades da Lava Jato em sua delação.

“As contas que eu tinha a revelar já passei para a Justiça Federal”, declarou o doleiro.

O deputado federal Altineu Côrtes (PR-RJ) questionou Youssef sobre essa conta e valores. “O sr. tratou em algum momento sobre essa conta de Luxemburgo com a sra. Stael?”

“Não, eu nunca tratei. Para mim ele (Janene) nunca falou comigo sobre isso. Não tenho conhecimento sobre isso”, respondeu o doleiro.

Se for comprovado que Youssef escondeu contas ou dinheiro, ele poderá perder os benefícios da delação premiada. O que ele disse na colaboração, no entanto, não perde o valor.

______________________________

VEJA TAMBÉM:

+ Doleiro da Lava Jato confirma pagamento à agencia ordenado por Lula e Gabrielli

+ Youssef da Lava Jato diz que Vaccari foi a seu escritório

+ Doleiro confirma que ‘Planalto sabia’ do esquema de corrupção na Petrobrás

+ Alberto Youssef confirma R$ 10 milhões para abafar CPI

______________________________