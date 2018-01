CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

*Por Alexandre Langaro

Conceito. Comissão parlamentar (temporária) de inquérito – CPI – é espécie do gênero investigação institucional (ou pesquisa – segundo o CPP) (1). É inquérito. É apuração realizada pelo Poder Legislativo de fato determinado e por prazo certo.

Criação. Pode ser criada pela Câmara dos Deputados (representante do povo) e pelo Senado Federal (representante dos Estados). É necessário o requerimento de um terço dos seus membros.

Poderes. Os mesmos poderes investigativos próprios das autoridades judiciais (além de outros previstos nos regimentos da Câmara e do Senado). Nem mais nem menos. Não confundir, porém, poder investigativo com reserva de jurisdição (2). A CPI não pode decretar prisão cautelar. O que pressupõe ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI da CF).

A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza também depende de ordem judicial. O mesmo ocorre com as quebras dos sigilos bancário e fiscal (art. 5º, X da CF) e com a expedição de mandado de ingresso (ou de busca e apreensão) a ser cumprido na casa (3) do indivíduo. O Poder Judiciário nesses assuntos tem o monopólio da primeira e da última palavra (4).

Objeto. Apuração de fato determinado. Fato determinado é fato específico, concreto (5).

Assim: Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão.

Prazo. As apurações têm de ser realizadas – e concluídas – em prazo fixo. A Constituição não diz, porém, qual o prazo para a conclusão das investigações. Também não fala em prorrogação. Mas o art. 35, § 3º do RICP – Regimento Interno da Câmara dos Deputados – estabelece que:

Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento.

§ 3º A Comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

Então, a CPI tem o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até a metade, para terminar a pesquisa.

Fato a apurar. Tem de ser determinado. A investigação legislativa pode apurar infração civil ou criminal (ou ambas). A Constituição é clara a esse respeito (6). A Carta Federal diz que as conclusões da CPI, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para promoção da responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Relatório circunstanciado. As conclusões da investigação legislativa serão reveladas por meio de relatório circunstanciado (7).

Separação de Poderes. Assim como o Poder Executivo (a polícia) o Poder Legislativo – exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal – também investiga (arts. 2º e 44 da CF). Há independência e harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo que, por essa razão, podem – sem que se lhes possa opor qualquer obstáculo – apurar simultaneamente a mesma infração – arts. 58, § 3º e 144 da CF.

Comparecimento do investigado. Não há obrigatoriedade (8). Evita deslocamentos (9) desnecessários e torração do dinheiro público (10). Imprime racionalidade, funcionalidade, economia e adequação das pesquisas parlamentares ao interesse público.

Ministério Público. A CPI, se for o caso, encaminhará (11) o relatório ao MP, para promoção da responsabilidade civil e ou penal dos infratores (por exemplo: ação de improbidade administrativa, ação penal).

Aplicação subsidiária do CPP (12). À investigação legislativa, civil ou criminal, se aplica subsidiariamente as normas do CPP (13).

*Alexandre Langaro é advogado criminal e estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova Iorque.

