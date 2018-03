‘Corrente do Bem’ decreta preventiva de três ex-funcionários do Hospital de Câncer de Barretos

A Justiça decretou a prisão preventiva de três ex-funcionários do Hospital de Câncer de Barretos, unidade sediada no município de Jales. Eles são acusados de desvios de recursos do hospital, da ordem de R$ 700 mil, ‘mediante pagamentos suspeitos em supermercados, hotéis, oficinas mecânicas, lojas de pneus, postos de combustíveis, restaurantes, transporte de passageiros e de cargas perigosas’.

A decisão, da 5.ª Vara Criminal, acolheu representação da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria da República. Os três já estavam presos desde o dia 8, mas em regime temporário por cinco dias, quando a PF deflagrou a Operação Corrente do Bem.

Segundo a PF, os suspeitos estão recolhidos na cadeia pública de Santa Fé do Sul (SP).

Corrente do Bem atribui a um ex-diretor administrativo da unidade do hospital em Jales, R.M.D., de 33 anos, e a outros dois ex-funcionários da administração, G.V.B., de 29 anos, e L.S.S, de 30, um esquema de desvios de recursos do hospital ’em benefício próprio’.

Segundo a PF, os três foram ‘demitidos anteriormente por justa causa’. A PF informou que desde o início das investigações teve o apoio da direção do Hospital de Câncer de Barretos que realizou auditoria interna.

A investigação foi batizada Corrente do Bem em alusão ao fato de o Hospital de Câncer de Barretos ser mantido em grande parte com doações da sociedade.

Os ex-funcionários presos agora em regime preventivo, ou seja, por tempo indeterminado, deverão ser processados por estelionato e associação criminosa.

Na terça-feira, quando a PF deflagrou Corrente do Bem, o Hospital de Câncer de Barretos divulgou comunicado.

COM A PALAVRA, O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS

COMUNICADO

Após coletiva de imprensa finalizada há pouco pela Polícia Federal, o Hospital de Câncer de Barretos informa que foi realizada na manhã de hoje (8/11/2016) uma ação batizada como ‘Corrente do Bem’ para investigar ex-funcionários da instituição da unidade de Jales, interior do Estado de São Paulo.

Os três ex-funcionários suspeitos de desvios de recursos já haviam sido demitidos por justa causa no mês de setembro, quando o hospital recebeu a primeira denúncia relacionada às irregularidades. Desde então, vem encaminhando todas as informações solicitadas à Polícia Federal e continua colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

O Hospital de Câncer de Barretos, como vítima e maior interessado na apuração do caso, agradece a operação policial que teve como objetivo assegurar que as doações e recursos arrecadados em nome do hospital cheguem integralmente ao seu destino, que é beneficiar os pacientes que enfrentam o tratamento contra o câncer. O fato comprova a seriedade e transparência da política de doações da instituição, que presta contas periodicamente à sociedade e que tem como missão promover a saúde através do atendimento médico hospitalar qualificado, de forma humanizada, por meio de valores como o respeito, a ética e a responsabilidade social.