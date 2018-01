Contador de Renan atua para empresa de operador do PMDB do Senado, diz MPF

O contador José João Appel Mattos aparece como sócio da empresa contábil responsável pelo ML Group Participações, do empresário Milton Lira – apontado como operador de senadores do PMDB e alvo de ao menos duas fases da Lava Jato. A informação consta em relatório do Ministério Publico Federal que investiga o ex-presidente do Senado Renan Calheiros. Appel Mattos também é ligado a Renan.

Em 2007, o senador por Alagoas levou Appel Mattos como seu contador em seu depoimento no Conselho de Ética. A presença do contador tinha como finalidade explicar as transações de Renan para pagar a pensão da jornalista Mônica Veloso.

O senador, à época, era suspeito ter os gastos da pensão devida à jornalista pagos po uma empreiteira.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lyra é investigado ao lado de Renan no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele teria atuado como o interposto do peemedebista para receber propina da Hypermarcas e de desvios no fundo de pensões dos Correios, o Postalis.

Nesse inquérito, a Procuradoria-Geral da República juntou uma série de relatórios de análise do material apreendido com Lyra na operação Sepsis, deflagrada em 1.º de julho de 2016, e a quebra de sigilo fiscal de suas empresas e de pessoas ligadas a ele.

No relatório sobre a ML Group Participações, Appel de Mattos aparece como responsável pela empresa contábil da firma de Lira, a AMC Assessoria e Contabilidade.

A ML Group é uma das empresas que o Ministério Público Federal aponta como utilizada no esquema de trânsferencias bancárias online e contratos de mútuo que serviram para que o dinheiro da Hypermarcas passasse pelas empresas e chegasse até as conta bancárias de Lira.

O contador Appel Mattos também aparece como alvo de relatório do MPF. Os procuradores identificaram o nome do contador no quadro societário de oito empresas

COM A PALAVRA , MILTON LIRA

Todas as atividades de Milton Lira e de suas empresas são e sempre foram lícitas. O empresário está à disposição da justiça para prestar os esclarecimentos necessários.

COM A PALAVRA, RENAN

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do senador. O espaço está aberto para sua manifestação.