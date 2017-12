Conselho Superior do MPF prorroga por mais 1 ano força-tarefa da Lava Jato em Curitiba

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) prorrogou por mais um ano a força-tarefa que atua na Operação Lava Jato em Curitiba (PR). A decisão foi proferida nesta terça-feira durante reunião conselho em Brasília.

A força-tarefa no Paraná é coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol e investiga processos sob tutela do juiz federal Sérgio Moro. O grupo foi criado em abril de 2014, quando começaram as operações da Lava Jato, que apuram o esquema de corrupção na Petrobrás.