Conselho de procuradores sugere que Venezuela ‘sirva de reflexão’

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) classificou de ‘ação arbitrária’ a destituição da procuradora-geral da Venezuela Luísa Ortega Diaz. Em nota pública, o colegiado sugere que a crise que assola o país vizinho ‘sirva de reflexão’.

O alerta é claramente dirigido a políticos brasileiros e a outros segmentos que insistem em propor medidas que podem enfraquecer o Ministério Público brasileiro.

“O Conselho anseia que o episódio (destituição de Luísa) sirva de reflexão ao povo e ao Estado democrático de direito brasileiros. Aqueles que querem diminuir o Ministério Público pretendem, na verdade, diminuir os centros sociais de controle sobre atos não republicanos, dos quais se destacam a corrupção e o abuso de poder.”

O colegiado manifestou ‘repúdio à ação arbitrária da Assembleia Constituinte instalada na Venezuela por iniciativa do presidente Nicolás Maduro, em interferir na atuação livre e independente do Ministério Público venezuelano’, culminando com a destituição da procuradora-geral Luisa Ortega Díaz.

O documento é subscrito por Sandro José Neis, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina e presidente do CNPG.

O Conselho que abriga todos os procuradores-gerais de Justiça dos Estados e também os da União destacou, ainda, que alinhado aos trabalhos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos denuncia as ‘ações ofensivas patrocinadas contra a procuradora-geral, que colocam em risco, inclusive, a vida e a integridade daquela representante do Ministério Público latino-americano, que se opôs, no exercício regular de sua missão constitucional, a uma série de ações atentatórias aos direitos humanos na Venezuela.

“O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União continuará atento para que os desdobramentos desse processo constituinte, diante do cenário de arbitrariedades que levaram à ruptura da ordem democrática naquele País, causando preocupação à comunidade internacional, não sirvam de retrocesso à afirmação da democracia, que exige um Ministério Público social, defensor dos direitos humanos, da democracia e da ordem jurídica”, destaca a nota.

